Глава СКР взял на контроль дело о преступлении мигранта против ребенка в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении гражданина Киргизии, подозреваемого в противоправных действиях к девятилетней девочке в Новосибирске.

По данным следствия, в июне 2025 года мужчина, проживавший по соседству с ребенком, заманил девочку в свой автомобиль, где совершил в отношении нее преступление. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Бастрыкин поручил руководителю новосибирского следственного управления Евгению Долгаеву представить отчет как о промежуточных результатах расследования, так и о его итогах. Центральный аппарат СКР взял исполнение этого поручения на особый контроль.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске водитель похитил и домогался до 9-летней девочки.