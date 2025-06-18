Кто такой Самвел Карапетян: российский миллиардер под преследованием в Армении

17 июня в Ереване полиция провела обыск в доме российского бизнесмена Самвела Карапетяна, входящего в топ-50 богатейших людей России.

Владелец крупных торговых центров в Москве и сторонник дружбы с Россией оказался в центре политического скандала после конфликта с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По данным Sputnik Армения, силовики пришли в дом Карапетяна по подозрению в незаконном хранении оружия. Брат бизнесмена Карен заявил, что Самвел не задержан, но полиция увезла в отделение всех, кто находился у дома, включая журналистов. Видео с места событий показывает спецназовцев, блокирующих территорию и эвакуирующих припаркованные автомобили.

Конфликт с Пашиняном

Обыски последовали после резкой критики Карапетяном действий премьер-министра, который в последние месяцы ведет кампанию против Армянской апостольской церкви. Пашинян обвинил духовенство в аморальном поведении и призвал к отставке католикоса Гарегина II. В ответ Карапетян заявил, что «вмешается» в ситуацию, если власти не остановятся.

Премьер ответил угрожающим постом в соцсетях: *«Это вам не деревня Нижний Тапр в Калуге. Это Республика Армения»* — намекая на российские активы бизнесмена.

Почему Карапетян — фигура влияния?

- Состояние: $3,2 млрд (44-е место в рейтинге Forbes Россия).

- Активы: сеть ТРЦ «Рио», группа «Ташир», торговые центры в Москве.

- Политика: поддерживал пророссийских политиков, включая экс-президента Роберта Кочаряна.

Карапетян — один из самых влиятельных армянских бизнесменов в России, и его противостояние с Пашиняном отражает углубляющийся раскол между прозападным правительством Армении и пророссийскими кругами.



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