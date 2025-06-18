Мобилизация 2025 — новые причины для второй волны

Чеченский генерал предложил мобилизовать до миллиона россиян.

Заместитель руководителя Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов выступил с предложением о призыве от 500 тысяч до 1 миллиона россиян для усиления обороноспособности страны. В своем Telegram-канале он заявил, что такие меры необходимы в условиях нарастающей угрозы Третьей мировой войны и попыток внешних сил проверить Россию на прочность.

Алаудинов подчеркнул, что текущая обстановка требует максимальной мобилизации ресурсов. «Мы должны заранее подготовить минимум 500 тысяч, но лучше миллион человек», — отметил он, добавив, что «Третья мировая война уже началась». Он также провел аналогию с событиями вокруг Ирана, указав на необходимость укрепления армии, чтобы избежать сценария, подобного израильским ударам по Тегерану.

Однако в Госдуме позиция Алаудинова получила неоднозначную оценку. Депутат Виктор Заварзин, член комитета по обороне, заявил, что в нынешних условиях масштабная мобилизация не требуется. По его словам, высказывания командира «Ахмата» носят «эмоциональный характер» и не учитывают реальной оперативной обстановки. Заварзин также призвал внимательно следить за развитием событий вокруг Ирана, подчеркнув важность международного реагирования.

Напомним, что 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов», в рамках которой были нанесены удары по ядерным и военным объектам Ирана, включая Тегеран. Израильские власти заявили, что эти действия стали ответом на агрессию со стороны Ирана. В результате авиаударов были уничтожены ключевые инфраструктурные объекты, а также ликвидированы высокопоставленные командиры и ученые, участвующие в ядерной программе. В Иране введено чрезвычайное положение, а власти страны потребовали срочного созыва заседания ООН.

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