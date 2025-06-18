Новосибирские аграрии вдвое увеличили посевы масличных культур

Сельхозпроизводители Новосибирской области значительно расширили посевные площади под масличные культуры в текущем году.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов ТАСС, несмотря на продолжающийся сев, уже зафиксирован существенный рост площадей под рапс, подсолнечник и сою.

По предварительным данным, под технические масличные культуры в области отведено около 57 тысяч гектаров, что в два раза превышает показатели прошлого года. Наибольший прирост наблюдается по рапсу и подсолнечнику.

Как отметил Шинделов, сельхозпредприятия продолжают севную кампанию, и окончательные итоги будут подведены позднее. Однако уже сейчас очевидно, что регион значительно опережает запланированные показатели по расширению посевов масличных культур.

Ранее сообщалось, что ливни парализовали посевную кампанию в Татарском районе.