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общество

В Новосибирске прошёл рейд в местах проживания мигрантов: составлено пять протоколов

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Октябрьском районе Новосибирска полиция провела рейд в местах проживания иностранных граждан.

Оперативно-профилактическое мероприятие прошло 17 июня в СНТ «Садовод-Любитель». Были проверены 72 мигранта, а также составлено пять административных протоколов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, нарушения касались правил въезда, сроков обращения за патентом и предоставления жилья мигрантам, находящимся в России с нарушениями. Рейд провели сотрудники регионального и городского управлений МВД.

Напомним, что дети мигрантов в Новосибирске сдали тест по русскому языку

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Валерия Митрохина
Журналист

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