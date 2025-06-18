В Новосибирске прошёл рейд в местах проживания мигрантов: составлено пять протоколов

В Октябрьском районе Новосибирска полиция провела рейд в местах проживания иностранных граждан.

Оперативно-профилактическое мероприятие прошло 17 июня в СНТ «Садовод-Любитель». Были проверены 72 мигранта, а также составлено пять административных протоколов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, нарушения касались правил въезда, сроков обращения за патентом и предоставления жилья мигрантам, находящимся в России с нарушениями. Рейд провели сотрудники регионального и городского управлений МВД.

Напомним, что дети мигрантов в Новосибирске сдали тест по русскому языку