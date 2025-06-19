Что такое «Сектор Газа» и почему он может вспыхнуть после начала войны между Ираном и Израилем?

Сектор Газа представляет собой прибрежную полосу между Израилем и Египтом, формально относящуюся к Палестине, однако это пространство стало пространством конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС, союзником Ирана.

Эта небольшая территория протяженностью 40 км и площадью около 360 кв. км уже много лет остается эпицентром ближневосточного конфликта. Плотность населения здесь одна из самых высоких в мире, а условия жизни приближаются к гуманитарной катастрофе. Постоянные военные столкновения и экономическая блокада превратили регион в «пороховую бочку» Ближнего Востока.

С востока и севера сектор Газа граничит с Израилем, от которого отделен мощным забором с системой контроля. Юго-западная граница с Египтом также укреплена бетонной стеной. Это один из двух анклавов Палестины, полностью отрезанный от второго — Западного берега реки Иордан.

Контроль над территорией неоднократно переходил между различными силами, пока в 2007 году власть не захватило движение ХАМАС. С тех пор регион стал плацдармом для ракетных обстрелов израильской территории и источником постоянной напряженности.

Израиль рассматривает ХАМАС как террористическую организацию и проводит военные операции против ее инфраструктуры. Однако любые действия израильской армии приводят к жертвам среди мирного населения, что вызывает осуждение международного сообщества.

Сложность ситуации усугубляется тем, что гражданское население сектора Газа фактически оказалось заложником этого противостояния. Эвакуация мирных жителей затруднена из-за закрытых границ, а гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться.

Эксперты расходятся во мнениях относительно будущего региона. Одни прогнозируют его полное уничтожение, другие — передачу под контроль палестинской администрации после ликвидации ХАМАС. Ясно одно — без политического урегулирования конфликт будет продолжаться, а мирные жители останутся главными жертвами этого противостояния.

На новом витке конфликта между Ираном и Израилем, Сектор Газа, как давняя горячая точка региона, также может вспыхнуть.

Ранее Сиб.фм рассказывал о последних событиях войны между Израилем и Ираном.