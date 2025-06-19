Хроника событий войны между Ираном и Израилем: 19 июня

Что происходит между Ираном и Израилем, каких успехов достигли стороны, что говорят политики — в материале Сиб.фм.

Ракетный обмен ударами

Иран осуществил ракетный удар по территории Израиля, выпустив около 20 ракет. По данным израильских СМИ, попадания зафиксированы в центральных районах, включая Тель-Авив, а также на юге страны, вблизи Беэр-Шевы. Одна из ракет поразила больницу «Сорока», причинив значительные разрушения.

Ответные действия Израиля

В ответ израильские ВВС нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая неактивный ядерный реактор в Араке и предприятия, связанные с производством ракетных компонентов. Сообщается, что угрозы радиационного заражения после атаки на реактор нет.

Заявления сторон

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал жесткий ответ на иранскую атаку, назвав ее ударом по гражданским объектам. Иран, в свою очередь, заявил, что целью его ракетного удара были военные объекты, включая разведывательный центр ЦАХАЛа.

Последствия атак

По данным израильских спасательных служб, в результате обстрелов пострадали более 30 человек. Некоторые ракеты были перехвачены системой ПВО, однако несколько снарядов достигли целей, включая жилые здания. В одном из случаев под завалами оказался человек, которого пытаются спасти.

Международная реакция

Бывший сотрудник американской разведки заявил, что подземные ядерные объекты Ирана могут быть неуязвимы для обычного вооружения. Тем временем ближневосточные СМИ сообщают о сбитом израильском беспилотнике над территорией Ирана.

Ситуация остается напряженной, обе стороны продолжают обмениваться ударами и заявлениями.

Ранее Сиб.фм рассказывал о причинах конфликта Израиля и Ирана.