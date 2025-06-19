Чудом выжил: в Новосибирской области спасли малыша после удара лошади

В Коченевской больнице Новосибирской области врачи спасли жизнь двухлетнему ребенку, получившему удар копытом лошади в лицо.

По данным регионального министерства здравоохранения, инцидент произошел, когда малыш на несколько минут остался без присмотра и попытался погладить животное.

Мальчика экстренно доставили в медицинское учреждение с диагностированным сложным переломом лобной кости. Нейрохирург Максим Куценко провел срочную операцию, которая спасла ребенку жизнь.

Медики отмечают, что пострадавшему невероятно повезло — удар пришелся строго по центру лба. По их словам, смещение траектории всего на сантиметр могло привести к потере глаза или серьезным повреждениям мозга. После полного заживления у мальчика останется лишь небольшой шрам как напоминание о случившемся.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске спасли младенца с уникальной опухолью сердца.