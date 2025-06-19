82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 июня, 01:31
пробки
0/10
погода
+22.6°C
курсы валют
usd 78.48 | eur 89.83
82.76% -1.2
сегодня
20 июня, 01:31
пробки
0/10
погода
+22.6°C
курсы валют
usd 78.48 | eur 89.83
вчера 22:09
проиcшествия

Чудом выжил: в Новосибирской области спасли малыша после удара лошади

Фото: Минздрав Новосибирской области

В Коченевской больнице Новосибирской области врачи спасли жизнь двухлетнему ребенку, получившему удар копытом лошади в лицо.

По данным регионального министерства здравоохранения, инцидент произошел, когда малыш на несколько минут остался без присмотра и попытался погладить животное.

Мальчика экстренно доставили в медицинское учреждение с диагностированным сложным переломом лобной кости. Нейрохирург Максим Куценко провел срочную операцию, которая спасла ребенку жизнь.

Медики отмечают, что пострадавшему невероятно повезло — удар пришелся строго по центру лба. По их словам, смещение траектории всего на сантиметр могло привести к потере глаза или серьезным повреждениям мозга. После полного заживления у мальчика останется лишь небольшой шрам как напоминание о случившемся.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске спасли младенца с уникальной опухолью сердца.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.