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общество

Композитор-эксперименталист Артемьев раскритиковал высказывания блогера Лебедева о Новосибирске

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Российский композитор и продюсер Артемий Артемьев отреагировал на негативные заявления блогера Артемия Лебедева о Новосибирске.

«В любом городе есть до чего докопаться. Те же Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Коломна – чем лучше? Везде можно найти плюсы и минусы. Но самое главное достижение любого города – любовь к людям. В Новосибирске потрясающие жители и это важнее. Остальное всё можно сделать, улучшить. Нет предела совершенству. Можно дороги стразами уложить, вопрос зачем... Новосибирск замечательный город. Не согласен с негативными высказываниями», – сказал композитор-эксперименталист Артемий Артемьев в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

Напомним, ранее общественники обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с требованием признать блогера Артемия Лебедева врагом России из-за критики СВО. Активисты считают, что его негативные высказывания о городе портят репутацию Центра Сибири.

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Кристина Уколова
Журналист

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