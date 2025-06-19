Композитор-эксперименталист Артемьев раскритиковал высказывания блогера Лебедева о Новосибирске

Российский композитор и продюсер Артемий Артемьев отреагировал на негативные заявления блогера Артемия Лебедева о Новосибирске.

«В любом городе есть до чего докопаться. Те же Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Коломна – чем лучше? Везде можно найти плюсы и минусы. Но самое главное достижение любого города – любовь к людям. В Новосибирске потрясающие жители и это важнее. Остальное всё можно сделать, улучшить. Нет предела совершенству. Можно дороги стразами уложить, вопрос зачем... Новосибирск замечательный город. Не согласен с негативными высказываниями», – сказал композитор-эксперименталист Артемий Артемьев в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

Напомним, ранее общественники обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с требованием признать блогера Артемия Лебедева врагом России из-за критики СВО. Активисты считают, что его негативные высказывания о городе портят репутацию Центра Сибири.