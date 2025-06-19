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вчера 22:40
общество

Новосибирцам рассказали об опасном клещевом заболевании — бабезиозе

Фото: Сиб.фм

Роспотребнадзор Новосибирской области предупредил жителей региона об опасном заболевании, передающемся через укусы клещей — бабезиозе.

По данным ведомства, возбудители болезни — паразиты рода Babesia — поражают эритроциты, что может привести к тяжелой анемии и другим осложнениям.

Специалисты поясняют, что заражение происходит через укусы клещей семейства Ixodidae, а источником инфекции служат больные животные и грызуны. Основные симптомы заболевания включают резкое повышение температуры до 40 градусов, которое может сохраняться до двух недель, сильный озноб, слабость, головную и мышечную боли. В тяжелых случаях развивается желтуха и наблюдается потемнение мочи из-за массового разрушения красных кровяных телец.

В Роспотребнадзоре рекомендуют жителям области соблюдать меры предосторожности: использовать репелленты, носить закрытую одежду при посещении лесных зон, тщательно осматривать тело и одежду после прогулок. Также специалисты советуют проводить акарицидную обработку приусадебных участков и домашних животных.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области за неделю зафиксировали более тысячи укусов клещей.

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Кристина Уколова
Журналист

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