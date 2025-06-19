Отсутствие интернета, смертельное ДТП и новый муфтий: итоги 19 июня в Новосибирске

Сиб.фм подвел итоги 19 июня, сообщив о важных событиях, которые произошли в столице Сибири.

Новосибирцы остались без интернета, безнала и умных домов.

В Новосибирске произошли масштабные перебои в работе мобильного интернета, что вызвало серьезные проблемы у жителей и бизнеса. В метро и магазинах возникали сложности с бесконтактной оплатой через Apple Pay и Google Pay. Таксисты, работающие через «Яндекс.Про», столкнулись с зависанием приложений, что привело к резкому росту цен на поездки.

Многие горожане не могли управлять системами «умного дома» — приложения для открытия ворот и дверей работали с перебоями. Онлайн-бизнес понес убытки из-за срывов доставок и невозможности управления торговыми кабинетами.

В Новосибирске на трассе между Бердском и Искитимом произошло смертельное ДТП.

19 июня днем на автодороге между Бердском и Искитимом произошло смертельное столкновение Hyundai Solaris с бетономешалкой. Авария случилась в районе поворота на Лебедевку. Свидетели сообщают, что на месте было видно тело, накрытое простыней. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Новосибирской области избран новый муфтий.

На заседании Совета имамов ДУМ Новосибирской области единогласно избран новый муфтий — Абдульхамид Шакирзянов, брат предыдущего духовного лидера. Решение поддержали представители мусульманских общин со всего региона. Шакирзянов возглавил Централизованную религиозную организацию ДУМ НСО.