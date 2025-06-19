Жительница Новосибирска столкнулась с нашествием насекомых в Нижней Ельцовке

Жительница Новосибирска Надежда Шеина запечатлела необычное явление — массовое скопление крылатых насекомых, полностью покрывавших деревья, берег и даже её саму.

Кадры были опубликованы в сообществе "Грибалка и Рыбалка в НСО" во "ВКонтакте".

Как рассказала Шеина, инцидент произошёл в Нижней Ельцовке, куда она приехала вечером. По её предположению, это могла быть тополиная моль, однако точный вид насекомых пока не установлен. Женщина отметила, что столкнулась с настоящим "морем насекомых", из-за чего ей пришлось срочно покинуть место.

Видео вызвало активное обсуждение среди пользователей сети. Некоторые комментаторы подтвердили, что в этом году действительно наблюдается необычно большое количество насекомых в районе Новосибирска.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске насекомые вышли на охоту из-за жары.