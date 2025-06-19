82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 июня, 21:35
пробки
2/10
погода
+26.7°C
курсы валют
usd 78.48 | eur 89.83
82.76% -1.2
сегодня
19 июня, 21:35
пробки
2/10
погода
+26.7°C
курсы валют
usd 78.48 | eur 89.83
сегодня 19:55
общество

Суд прекратил дело о банкротстве главы ГК "Холидей" после мирового соглашения

Фото: Сиб.фм

Арбитражный суд Новосибирской области завершил производство по делу о банкротстве Николая Скороходова, председателя совета директоров группы компаний "Холидей".

Основанием для прекращения стало утверждение мирового соглашения между сторонами.

Согласно судебному определению, опубликованному на портале "Федресурс", Скороходов выплатит кредиторам 28,4 млн рублей, что составляет около 0,2% от общей суммы задолженности. Основными кредиторами выступают "Газпромбанк" (799 млн рублей), "Линия-1" (6,1 млрд рублей), "Альфа Девелопмент" (1,8 млрд рублей) и частное лицо Константин Корюков (13,4 млн рублей).

Ранее сообщалось, что экс-замглаву Минобороны Иванова хотят признать банкротом из-за долга в 175 млн рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.