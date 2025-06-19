Суд прекратил дело о банкротстве главы ГК "Холидей" после мирового соглашения

Арбитражный суд Новосибирской области завершил производство по делу о банкротстве Николая Скороходова, председателя совета директоров группы компаний "Холидей".
Основанием для прекращения стало утверждение мирового соглашения между сторонами.
Согласно судебному определению, опубликованному на портале "Федресурс", Скороходов выплатит кредиторам 28,4 млн рублей, что составляет около 0,2% от общей суммы задолженности. Основными кредиторами выступают "Газпромбанк" (799 млн рублей), "Линия-1" (6,1 млрд рублей), "Альфа Девелопмент" (1,8 млрд рублей) и частное лицо Константин Корюков (13,4 млн рублей).
Ранее сообщалось, что экс-замглаву Минобороны Иванова хотят признать банкротом из-за долга в 175 млн рублей.