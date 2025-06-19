В Новосибирске вновь зафиксировали рост цен на бензин

В регионе продолжает дорожать бензин.

Цены на топливо в Новосибирской области продолжают расти — в мае текущего года бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0,6%, дизель — на 0,3%.

Как сообщает Новосибирскстат, при этом, газомоторное топливо подешевело на 1,2%, а цена на бензин АИ-98 осталась прежней. Индекс потребительских цен на топливо в регионе составил 100,5% к апрелю.

В соседних регионах самые низкие цены: на газ и дизель — в Омской области, на АИ-92 и АИ-95 — в Алтайском крае, на АИ-98 — в Томской области.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске эксперт заявил о рекордном падении цен на автомобили