В Новосибирской области в план приватизации внесли три разрушенных дома-памятника

В регионе предприниматели крайне неохотно берутся за объекты культурного наследия, особенно если речь идет о зданиях, требующих серьезной реконструкции и реставрации. О тревожной тенденции сообщает «bfm-Новосибирск».

На 45-й сессии новосибирского горсовета, прошедшей 18 июня, были внесены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества. В перечень зданий и помещений, выставленных на продажу, добавили несколько десятков объектов, среди которых оказались три полуразрушенных дома, признанных памятниками истории и архитектуры. Корреспонденты BFM-Новосибирск рассказывают об их судьбе и приводят мнения экспертов относительно перспектив приватизации объектов культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии.

В Железнодорожном районе муниципалитет принял решение продать дом №19 по улице Фабричной, который значится в реестре объектов культурного наследия как «Жилой дом Н. А. Туркина». Здание было возведено в 1905 году и получило статус памятника архитектуры регионального значения в 1976 году. В июле 2005 года в доме произошёл сильный пожар, уничтоживший всю деревянную часть; уцелели лишь руины цокольного этажа из кирпича. Уже двадцать лет памятник деревянного зодчества пребывает в таком состоянии.

В прошлом году Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области направила в мэрию требования по сохранению памятника «Жилой дом Н. А. Туркина».

Дом №142 и дом №144 по улице Якушева в Октябрьском районе входят в комплекс сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги, построенный в 1912–1915 годах. Все восемь зданий комплекса были взяты под государственную охрану как памятники истории и культуры в 2016 году. До 2017 года оба дома оставались жилыми, после чего их расселили. В марте 2024 года дома на Якушева начали сносить. Мигранты, демонтировавшие крышу и внутренние стены, не отвечали на вопросы о заказчиках. После вмешательства общественников снос был приостановлен. В местных пабликах появились заявления о якобы начавшейся реконструкции, однако в это не поверили даже авторы этих сообщений. Сейчас здания стоят полуразрушенными и не охраняются.

«С прошлого года ситуация с этими домами вообще не двигается. Были комиссии, были разговоры, менялись чиновники районные, городские и областные. Разрушенные памятники так и стоят. Виновные не названы, не наказаны. Восстановительные работы не ведутся, – рассказал BFM-Новосибирск культуролог, историк архитектуры, президент АНО «Дом с часами» Олег Викторович. – Решения по включение памятников в план приватизации для нас выглядит неожиданным, хотелось бы понять, что за этим стоит. В Новосибирске фактически нет ни одного примера, когда среди бизнесменов нашелся бы ценитель наследия и восстановил разрушенный памятник. Возможно, у нас бы по-другому развивалась ситуация, если бы во власти, горсовете, заксобрании кто-то, что называется, топил за наследие. Но таких нет. Поэтому пока у меня большие сомнения насчет этой приватизации. Мне кажется, раз не получилось нахрапом сломать, придумали какую-то новую схему все для тех же целей».

Перечисленные памятники архитектуры, истории и культуры ранее включались защитниками наследия в список объектов, нуждающихся в срочной реставрации.

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