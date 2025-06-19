Война Израиля, СВО и новые переговоры. Путин экстренно собрал ночью мировые СМИ

На площадке Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопросы, адресованные ему руководителями крупных международных информационных агентств. Основные тезисы, озвученные российским лидером, представлены в обзоре Сиб.фм.

Позиция Путина по Ближнему Востоку

Глава российского государства считает, что всем сторонам, вовлеченным в ирано-израильский конфликт, необходимо прийти к компромиссу, учитывающему интересы каждой из них. По мнению Путина, мирное соглашение должно гарантировать Ирану право на использование мирного атома, в том числе в энергетических целях, и обеспечивать безусловную безопасность Израиля.

«В целом, нахождение подобного решения представляется возможным», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что в Иране наблюдается «усиление сплоченности общества вокруг политического руководства страны». Он также упомянул о существовании «подземных заводов в Иране, которые функционируют в штатном режиме».

«У нас сложились весьма дружественные отношения с Ираном», — заявил президент России, добавив при этом: «Мы не оказываем давления ни на кого, а лишь предлагаем свое видение выхода из сложившейся ситуации, но окончательное решение остается за политическим руководством Ирана и Израиля».

По словам президента, варианты обеспечения интересов Ирана в области мирной атомной энергетики и снятия обеспокоенности Израиля были «предложены Москвой партнерам».

В контексте строительства атомной электростанции «Бушер» в Иране, в котором участвует Россия, Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей с Израилем по вопросам безопасности.

Отношение Путина к Зеленскому и перспективы переговоров

В ходе беседы с журналистами Путин выразил готовность к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако поднял вопрос о правомочности подписания документов украинской стороной.

«Я открыт для встреч со всеми, включая Зеленского. Вопрос не в этом. Если украинское государство делегирует кому-либо право ведения переговоров, пусть это будет Зеленский. Проблема не в этом, а в том, кто будет уполномочен подписывать документы», — пояснил глава государства.

Кроме того, Путин поддержал мнение американского коллеги Дональда Трампа о том, что российско-украинского конфликта можно было бы избежать, если бы Трамп оставался президентом США в то время.

Путин согласился со словами Трампа, который предположил перед российско-украинскими переговорами в Стамбуле, что причиной отсутствия российского лидера на встрече было отсутствие американского представителя: «И он прав. В этом смысле он абсолютно прав».

«Он также неоднократно заявлял, что если бы он был президентом, то этой войны бы не случилось. Я думаю, что и здесь он прав», — добавил Путин.

Глава государства подчеркнул стремление Москвы к «скорейшему завершению конфликта, предпочтительно мирным путем».

«Переговорные группы России и Украины поддерживают связь. Мединский (Владимир Мединский, помощник президента РФ. — Сиб.фм) сегодня общался с партнером из Киева. Переговорные группы обсуждают возможность проведения следующего раунда после 22 июня. Важно, чтобы украинская сторона была к этому готова. Мы также заинтересованы в скорейшем и мирном разрешении конфликта», — отметил Путин.

Комментарии Путина относительно перевооружения НАТО

Россия обладает достаточным потенциалом для обеспечения собственной безопасности и не рассматривает перевооружение НАТО как прямую угрозу, заявил Путин.

«Мы не считаем перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации, поскольку обладаем самодостаточностью в вопросах обеспечения нашей безопасности и постоянно совершенствуем наши вооруженные силы и оборонные возможности. Независимо от действий НАТО, которые, безусловно, создают определенные риски, мы нейтрализуем все возникающие угрозы, в этом нет никаких сомнений», — заверил Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, западные элиты на протяжении столетий периодически использовали тему российской угрозы для оправдания внутренней политики и «выкачивания денег из налогоплательщиков под предлогом мнимой угрозы с Востока».

«Если обратиться к историческим источникам, то можно увидеть, что эта тема поднималась регулярно. Легенда о том, что Россия намерена напасть на Европу, на страны НАТО, является ложью, в которую пытаются заставить поверить граждан западных стран», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что текущий кризис в отношениях между Россией и Европой начался в 2014 году.

«Однако проблема не в присоединении Крыма к РФ, а в том, что три европейские страны (Франция, Германия и Польша) способствовали государственному перевороту на Украине. Мы не пять дней, а восемь лет пытались найти компромисс. Жаль людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам. Продолжаются нападки на Русскую православную церковь, притеснения русскоязычного населения. И при этом нам говорят о необходимости соблюдения правил. Каких правил? Что вы выдумываете? Правила устанавливаются для других, а сами вы их соблюдать не собираетесь? Но кто же захочет так жить?», — подытожил Путин.

Ранее Сиб.фм писал о том, что после переговоров России и Украины в Новосибирск вернулись 7 военнопленных.