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общество

За 800 млн рублей в Новосибирской области продают законсервированную птицефабрику

Фото: Сиб.фм

На популярном сайте появилось объявление о продаже крупной птицефабрики в Новосибирской области.

За 800 миллионов рублей покупателю предлагают комплекс с инкубатором на 700 тысяч яиц в месяц, мясоцехом на 100 тонн продукции и линией по производству пельменей — до 10 тонн ежемесячно.

Мощность убойного цеха — 30 тысяч голов в сутки, комбикормовый завод может производить до 3 тысяч тонн в месяц. Всего в активе 42 здания, включая 25 птичников для откорма, 17 — для родительского стада и два объекта под реконструкцию.

Объект располагается на 34 гектарах в собственности и еще 150 гектарах в аренде с правом выкупа. Есть газопровод, котельные, лаборатории, трансформаторные подстанции и скважина.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске за 17 млн рублей продают редкие купюры номиналом 100 рублей

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Валерия Митрохина
Журналист

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