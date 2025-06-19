Жена Тиграна Кеосаяна рыдает в больничной палате: почему все надеются лишь на чудо?

Тигран Кеосаян остается в коме больше шести месяцев после клинической смерти.

Врачи Национального хирургического центра имени Пирогова смогли спасти 59-летнего режиссера, но последствия остановки сердца оказались слишком тяжелыми. Состояние Кеосаяна до сих пор вызывает вопросы, и неизвестно, сможет ли он прийти в себя.

Кислородное голодание и прогнозы врачей

Сейчас жизнь телеведущего зависит от медицинского оборудования и препаратов. Специалисты признают, что 18 минут гипоксии стали для мозга критическими. Супруга Кеосаяна, журналистка и главный редактор «RT» Маргарита Симоньян, которая посещает мужа каждый день, понимает, что шансы на восстановление почти нулевые. Маргарита не теряет надежды и просит людей молиться за Тиграна.

«Врачи делают все возможное для ухода. Когда он проснется — вопрос не к медицине, а к Богу», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она уверена, что небольшие улучшения в состоянии мужа, например, движение пальцев, появились благодаря молитвам.

Испытание для семьи

Маргарита Симоньян рассказала, что трагедия объединила всех родных. Сейчас вместе с ней, ее сыном и дочерьми живут ее мать и свекровь.

«Через месяц после госпитализации Тиграна у детей начались серьезные проблемы. Они привыкли, что мы всегда рядом, а теперь мне приходится прикладывать огромные усилия, чтобы их поддержать», — поделилась журналистка в беседе с Натальей Подольской.

Бывшая жена Кеосаяна, Алена Хмельницкая, также призналась, что она и их общие дочери переживают сильный стресс.

«Мы все реагируем очень эмоционально», — сказала она.

Хмельницкая добавила, что сохранила дружеские отношения с бывшим мужем и даже подружилась с Маргаритой Симоньян.

Проблемы с сердцем

Тигран Кеосаян давно страдал от сердечных заболеваний. В 2008 году ему поставили стент, а в 2010 году случился инфаркт. Несмотря на предупреждения врачей, режиссер продолжал работать в прежнем ритме.

Сейчас врачи рассматривают возможность пересадки сердца, но состояние пациента не дает уверенности в успехе операции. В мае один из реаниматологов предложил отключить аппараты жизнеобеспечения, но родные категорически отказались. Маргарита Симоньян по-прежнему верит в чудо и молится за мужа.

В программе «Судьба человека» она вспомнила, что 15 лет назад Тиграну предсказали «три жизни». После двух инфарктов он «использовал» две из них.

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