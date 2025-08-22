Пассажиропоток в новосибирских троллейбусах вырос более чем на 50%

По словам мэра Новосибирска, уже запланирована закупка дополнительных 140 машин.

За первые шесть месяцев 2025 года троллейбусы Новосибирска перевезли 29,3 миллиона пассажиров. Такой значительный рост пассажиропотока — более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет, сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале.

Градоначальник связал такую положительную динамику с масштабным обновлением парка. За последние несколько лет в город поступило 258 современных троллейбусов модели «Горожанин». Ключевой их особенностью является возможность автономного хода, благодаря которой транспорт может преодолевать участки без контактной сети. На сегодняшний день 10 из 14 маршрутов города обслуживаются именно такими машинами.

Это не финальный этап модернизации. По словам мэра, уже запланирована закупка дополнительных 140 машин. Эта мера позволит полностью завершить обновление троллейбусного парка общественного транспорта Новосибирска, сделав его еще более комфортным и надежным для горожан.

