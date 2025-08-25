Оползень сошел вместе с забором в Заельцовском районе Новосибирска

Сильные дожди, обрушившиеся на Новосибирск 23 и 24 августа, стали причиной размыва грунта в поймах рек 1-я и 2-я Ельцовка в Заельцовском районе города.

Как сообщили в мэрии, повреждения были зафиксированы на улице Кавалерийской, возле жилого комплекса «Дианит», и в районе остановки общественного транспорта «Северная». Для ликвидации последствий стихии дорожные службы оперативно приступили к работам. Возле дома №23 на Кавалерийской они занимаются укреплением почвы, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. А сотрудники ДЭУ-1 в районе остановки «Северная» установили временное ограждение из мешков с песком.

Напомним, что подобные инциденты в Заельцовском районе происходили и ранее. В прошлом году блогер Юрий Турцев снял на видео масштабный обвал дороги в этом же районе города.