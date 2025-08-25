В Мончегорске ввели в строй современную систему газоочистки

«Норникель» ввел в эксплуатацию новую высокотехнологичную систему газоочистки в отделении пылеулавливания рафинировочного цеха на Кольской площадке в Мончегорске. Этот масштабный инвестиционный проект – важный шаг в реализации экологической стратегии компании, направленный на улучшение качества воздуха в регионе.

Инвестиции в проект составили 6,9 млрд рублей. Он является одним из 180 мероприятий комплексной экологической программы компании на Кольском полуострове, общий объем финансирования которой до 2031 года превысит 71,7 млрд рублей.

Ключевая задача новой системы – снижение выбросов диоксида серы (SO2) от печей кипящего слоя рафинировочного цеха в рамках комплексной системы очистки газов. Ожидается, что проект позволит сократить эмиссию SO2 почти на 1000 тонн в год. Это значительное достижение на фоне уже проделанной работы: если в 1990-е годы выбросы SO2 Кольской ГМК достигали почти 500 тыс. тонн, то к 2015 году они были снижены до 155,1 тыс. тонн, а по итогам 2024 года, благодаря реализации Серной программы на Кольских промышленных площадках, составили 12,4 тыс. тонн.

Практическая реализация проекта стартовала в декабре 2022 года. Для него было возведено новое здание, где установлены четыре современных четырехпольных электрофильтра российского производства. Доля отечественного оборудования в новой системе газоочистки достигает 98%.

Помимо основного экологического эффекта, новая система принесет и экономический результат. Она позволит ежегодно дополнительно возвращать в производство цветные металлы. Кроме того, значительно улучшится качество выпускаемой серной кислоты.

Запуск новой газоочистной системы – часть планомерной работы «Норникеля» по повышению экологической безопасности на Кольской площадке. В июле этого года компания уже ввела в Мончегорске современную систему мониторинга качества воздуха в режиме онлайн, данные которой доступны жителям.

«Экологическое благополучие жителей – абсолютный приоритет для нашего региона. Реализация таких высокотехнологичных проектов, как новая система газоочистки в Мончегорске, наглядно демонстрирует, как эффективное партнерство власти и ответственного бизнеса приводит к конкретным результатам. Это важнейший вклад в здоровье людей и будущее Заполярья» — прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Этот масштабный проект реализован с опорой на российские технологические решения. Отмечу, что все наши крупнейшие инвестиционные проекты, направленные на повышение экологической эффективности, импортозамещение и развитие региона осуществляются при поддержке администрации Мурманской области и в конструктивном взаимодействии с федеральными министерствами и ведомствами», — прокомментировал первый вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.