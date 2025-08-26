Андрей Травников поблагодарил участников ТОС за успешную реализацию инициатив жителей через различные программы и проекты

Проект ТОС «Содружество» направлен на благоустройство памятного места, установку патриотической экспозиции – мемориала участникам СВО и локальных войн на пересечении улиц Бердышева и Таврическая посёлка Плановый. В связи с ограниченными территориями общего пользования в частном секторе мемориал участникам СВО и локальных войн станет центром притяжения жителей посёлка и позволит сохранить память об участниках СВО и локальных войн.



Андрей Травников отметил, что сейчас в Новосибирске реализуются сразу несколько программ по благоустройству территорий: «Это и федеральная программа «Комфортная городская среда» – там и скверы, и дворы многоквартирных домов; это наша программа исполнения наказов депутатам; это проект «Территория детства», в нём в основном спортивные и детские площадки; это программа «карманные парки». ТОС используют все возможности, они занимают междворовые, междомовые пространства и таким образом территорию «закрывают» разными форматами».



Губернатор поблагодарил активных членов и председателей ТОС за их деятельность: «Самое сложное – это объединять людей, особенно когда это всё на энтузиазме, призвать их на общее дело – сложная задача. У вас это получается, огромное спасибо за оптимизм, за то, что к 2030 году каждого второго жителя вы хотите вовлечь в эту работу. Я считаю, что это реально, потому что все мы меняемся. Вспомним пандемию – сколько у нас водителей бесплатно развозили бригады скорой помощи, таких примеров очень много. Мы меняемся благодаря усилиям таких людей, как вы. Дело сложное, но очень благодарное».



Общественники в рамках реализации проекта в посёлке Плановый обустроили заброшенную территорию, завезли грунт, высадили деревья и кустарники, газон, изготовили и готовятся до конца месяца установить экспозицию – мемориал участникам СВО и локальных войн. В реализации участвовали совет ТОС, активисты и неравнодушные жители частного сектора. На реализацию проекта получены два гранта по 1 млн руб., 1 грант на 0,5 млн руб. и депутатский фонд 0,5 млн руб. депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Алексея Андреева.



Губернатор ответил на вопросы участников ТОС об упрощении работы с документацией: «Вижу просьбу из трёх частей. Первая – помочь ТОС с оформлением документов при реализации проектов. Уверен, это сможет организовать город благодаря своим возможностям. Второе – упрощение требований к этой документации. Здесь могу подсказать – посмотрите на опыт капремонта школ в рамках федеральной программы. Там есть два подхода: полноценная ПСД и по укрупнённому сметному расчёту. Ну а третье – с отчётностью упрощения невозможны, не в наших интересах, потому что это бюджетные деньги, они требуют строгости».



Также для жителей ОбьГЭС общественным объединением «Наш район» при поддержке депутата Заксобрания Алексея Андреева запущен проект поддержки и развития общественных инициатив «Точка» – пространство общения и творческой активности, в котором жители ОбьГЭС, близлежащих микрорайонов, представители ТОС собираются и обсуждают совместную общественную деятельность, вопросы получения социальной поддержки, досуга.



Алексей Андреев пояснил, что в «Точке» сегодня проходят уроки обучения компьютерной грамотности для пенсионеров, работают «Академия серебряного возраста», «Школа здоровья», тренинги, клубы по интересам, творческие мастер-классы, заседания общественных организаций и праздники, собираются для проведения своих мероприятий общество инвалидов, ветеранские организации, дети войны и многие другие.