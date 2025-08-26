С 1 сентября в Новосибирске вступают в силу изменения трудового законодательства

С первого сентября 2025 года в российское трудовое законодательство вводятся важные изменения, которые затронут все регионы страны, включая Новосибирскую область.

Соответствующие нормативные документы уже опубликованы на портале официального обнародования правовых актов.

Согласно новым правилам, с 1 сентября условия выплаты премий должны быть четко регламентированы в коллективных договорах, соглашениях или локальных нормативных актах. При определении размера премий будут учитываться такие факторы, как качество работы, эффективность труда, стаж сотрудника, наличие дисциплинарных взысканий и другие критерии.

Также вводится утвержденный перечень должностей и видов работ, при которых можно заключать договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности. Изменения коснутся и предоставления отпусков по уходу за ребенком — новые правила распространятся на усыновителей.

Кроме того, работодатели получат право привлекать несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные дни в период летних каникул. Все изменения направлены на унификацию трудовых отношений и повышение защиты прав как работников, так и работодателей.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в школах Новосибирска начнут действовать новые правила.