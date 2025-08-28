Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж

27 августа в Новосибирске состоялось открытие XII Международного форума «Технопром-2025», который собрал ведущих специалистов и учёных.

Форум стал площадкой для демонстрации научных достижений и инновационных разработок в различных отраслях.

В числе гостей: губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, сенатор Российской Федерации, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, глава Совета директоров «Новосибирск Экспоцентра» Виктор Толоконский, главный репродуктолог Новосибирской области Анна Вятчинина, генеральный директор технопарка «Новониколаевский» Иван Крючков и другие.

Основной темой форума в этом году стало обсуждение комплекса мер, способствующих технологическому прорыву. В центре внимания — ускоренное внедрение результатов научных исследований в экономику, подготовка кадров для ключевых отраслей и привлечение инвестиций в научную сферу.

Сиб.фм подготовил фоторепортаж с первого дня «Технопрома-2025».

Напомним, что прямой эфир со второго дня форума можно посмотреть ЗДЕСЬ.