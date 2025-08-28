82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 августа, 10:05
пробки
5/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
82.76% -1.2
сегодня
28 августа, 10:05
пробки
5/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
сегодня 09:43
наука

Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж

Фото: Сиб.фм / Сергей Ощепков

27 августа в Новосибирске состоялось открытие XII Международного форума «Технопром-2025», который собрал ведущих специалистов и учёных.

Форум стал площадкой для демонстрации научных достижений и инновационных разработок в различных отраслях.

В числе гостей: губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, сенатор Российской Федерации, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, глава Совета директоров «Новосибирск Экспоцентра» Виктор Толоконский, главный репродуктолог Новосибирской области Анна Вятчинина, генеральный директор технопарка «Новониколаевский» Иван Крючков и другие.

Основной темой форума в этом году стало обсуждение комплекса мер, способствующих технологическому прорыву. В центре внимания — ускоренное внедрение результатов научных исследований в экономику, подготовка кадров для ключевых отраслей и привлечение инвестиций в научную сферу.

Сиб.фм подготовил фоторепортаж с первого дня «Технопрома-2025».

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 2

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 3

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 4

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 5

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 6

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 7

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 8

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 9

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 10

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 11

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 12

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 13

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 14

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 15

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 16

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 17

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 18

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 19

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 20

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 21

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 22

Фото Дроны, роботы и инновации: в Новосибирске прошел первый день «Технопрома-2025». Фоторепортаж 23

Напомним, что прямой эфир со второго дня форума можно посмотреть ЗДЕСЬ.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.