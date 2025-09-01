Опрос: большинство сибиряков поддержали обучение школьников использованию ИИ

Идею обучать детей школьного возраста грамотному и этичному использованию искусственного интеллекта поддержали 71% россиян, следует из всероссийского опроса*, проведенного ВТБ. По мнению участников исследования, применение ИИ в учебном процессе помогает формировать у школьников современные компетенции: цифровую грамотность, умение анализировать и обобщать информацию, а также такие качества, как ответственность за результат и критическое мышление.

Сибиряки положительно оценили использование ИИ школьниками. Отвечая на вопросы, 75% жителей СФО отметили необходимость использования ИИ в школе. При этом ИИ в первую очередь должен освободить педагогов от рутинных задач (46%), на втором месте по популярности — помощь школьникам в поиске информации. Участники (52%) позитивно оценивают применение ИИ в подготовке домашних заданий, При этом 21% опрошенных уверены, что применение ИИ может мешать развитию навыков и самостоятельности, и еще 19% считают, что все зависит от подхода к его использованию.

Но главное, что отмечают сибиряки (85% проголосовавших) – важно прививать детям культуру ответственного использования технологий и считают важным, чтобы в школах детям объясняли правила безопасного обращения с искусственным интеллектом и защиты личных данных.

«Наш опрос показал, что ИИ воспринимается обществом как практический инструмент, в том числе и в сфере образования. Он способен снять с педагогов часть рутинной нагрузки, помочь детям в учебе и сделать уроки более увлекательными. Пользователи ожидают, что вместе с новыми возможностями будет формироваться культура ответственного использования ИИ. Развитие технологий должно идти так, чтобы приносить реальную пользу и соответствовать общественным запросам в сфере безопасности», — сообщил Максим Коновалихин, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента анализа данных и моделирования.

*Всероссийский опрос ВТБ проводился в августе 2025 года. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением от 100 тыс. жителей и выше.