Креативный сектор бьёт рекорды по зарплатам

Доходы таких специалистов на 38% выше средних по стране и за год выросли на 16,3%.

Зарплаты в креативных индустриях динамично растут, а сам этот высокодоходный сегмент стимулирует предпринимательскую активность в стране. Как показало исследование СберАналитики, приуроченное к X Восточному экономическому форуму, средний доход специалистов творческих отраслей по итогам первого полугодия 2025 года достиг 132,3 тыс. рублей в месяц. Это на 16,3% выше, чем год назад, и на 38% выше среднероссийского показателя (96 тыс.).

Наибольший уровень доходов в креативных индустриях зафиксирован в Москве (203,8 тыс. рублей в месяц), Санкт-Петербурге (168 тыс.), Московской области (163,1 тыс.), Севастополе (139,8 тыс.) и Новосибирске (134,4 тыс.). За год больше всего зарплаты выросли в Приморском крае (+27,6%), Брянской области (+26,6%), Республике Коми (+24,4%), Тульской (+22,7%) и Свердловской (+22%) областях.

Самые прибыльные сферы творческой деятельности — создание программного обеспечения (190,1 тыс. рублей), музыкальную индустрию (150,8 тыс.), дизайн (140,5 тыс.), архитектуру и урбанистику (135,7 тыс.), кино и анимацию (116,3 тыс.). Заработная плата напрямую зависит от возраста сотрудников: работники 35–44 лет получают в среднем 160,1 тыс. рублей в месяц, а специалисты до 24 лет — 88,7 тыс.

Занятость женщин в этих сферах выше среднероссийской — 57%. Больше всего представительниц прекрасного пола работают в культурно-зрелищной индустрии (77,2%), моде (72,3%) и издательском деле (69,2%), гастрономии (66,9%) и дизайне (65,4%).

Важно, что 36,7% работников творческих профессий трудятся в малых и средних компаниях, что способствует развитию предпринимательства.

Исследование СберАналитики основано на платформе «Мониторинг экономики региона», использующей анонимизированные данные о потребительских привычках 111 млн клиентов и бизнес-показателях 6 млн компаний. Методология дополнена сведениями из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет глубоко исследовать экономические процессы на региональном уровне и детально сегментировать рынок.