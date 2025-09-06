В Новосибирске лидер ЛДП Слуцкий предложил запретить мигрантам привозить свои семьи

Глава Либерально-демократической партии России посетил Новосибирск с рабочим визитом 5 сентября. Первым делом он отправился на берег реки Тула и сделал несколько заявлений по поводу экологических проблем. В так называемом «хилокском треугольнике» он поделился с журналистом Сиб.фм своим виденьем ситуации с мигрантами.

«Мы сами виноваты — открыли в свое время нелимитированный въезд трудовых мигрантов что стало причиной массовых нарушений и миграционного законодательства, и правопорядка в целом», — сказал Слуцкий.

Приемник Жириновского заявил, что ситуация с мигрантами требует незамедлительных изменений. Он убежден, что нужно запретить им привозить семьи, чтобы не создавать нагрузку на социальную инфраструктуру. По словам Слуцкого, сейчас разрабатываются законодательные инициативы и для сокращения правонарушений и преступлений мигрантов.

При этом политик не смог объяснить, где взять деньги на повышение пенсий. В августе он выступал с инициативой поднять минимальных их уровень до двух МРОТ.

Накануне тему мигрантов обсудили и представители «Справедливой России» в Новосибирске. Ее представители озвучили ряд законодательных инициатив.