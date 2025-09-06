Основатель 2ГИС Александр Сысоев продал свою долю «Сберу» и покинул компанию

Основатель сервиса городских справочников 2ГИС Александр Сысоев продал свою долю в ООО «Дубльгис», а сам покинул компанию. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на информированные о сделке источнике. По оценкам опрошенных изданием экспертов, Сысоев продал актив не менее чем за 5,5 миллиардов рублей.

«Имя покупателя не разглашается, но источники сообщили Forbes, что им стала структура «Сбера». Александр Сысоев, 2ГИС и пресс-служба «Сбера» сделку не прокомментировали», — сообщает Forbes.

Отметим, что структуры «Сбера» стали мажоритарным акционером 2ГИС еще пять лет назад. На тот момент у топ-менеджеров сервиса оставалось около четверти от общего пакета акций.

Ранее СГУГиТ и 2ГИС представили поэтажные карты университета для удобства абитуриентов и студентов. Это упростило навигацию для студентов, особенно первокурсников и абитуриентов, помогая им быстро находить аудитории, лаборатории, столовые и административные помещения.