вчера 23:24
проиcшествия

В Новосибирске не стали возбуждать дело из-за сбитой курьером пожилой женщины

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием курьера на электровелосипеде и пожилой пешехода.

Об этом пишет издание "КП-Новосибирск".

Инцидент, зафиксированный камерами видеонаблюдения, произошел 24 июня на улице Писарева. Запись показывает, как курьер, двигаясь на высокой скорости по тротуару, сбил женщину, которая шла впереди него. После столкновения пенсионерка упала на асфальт, а молодой человек, управлявший электротранспортом, поднялся и воспользовался мобильным телефоном.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, по данному факту проводится административное расследование. Окончательное процессуальное решение будет принято по итогам судебно-медицинской экспертизы, после чего ситуацию оценят в строгом соответствии с нормами действующего законодательства.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области осуждена женщина за смертельное ДТП.

0
Денис Дычаковский
Журналист

