Бастрыкин потребовал доклад по делу о нарушении прав новосибирского инвалида

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав глухонемого инвалида из Новосибирской области, являющегося сиротой.

Поводом стало обращение, поступившее в приемную главы СК России через социальную сеть. В нем сообщается о продолжающемся ущемлении прав мужчины, который в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей. Несмотря на пребывание в школе-интернате в 1970-1980-х годах, его не включили в список лиц, имеющих право на обеспечение жильем по достижении совершеннолетия. Одной из причин стала утрата документа о лишении его матери родительских прав.

Лишь в мае текущего года, после многочисленных обращений в различные инстанции, мужчину включили в реестр на получение единовременной выплаты для приобретения жилья. Однако на практике меры для выдачи ему жилищного сертификата так и не были приняты.

Уголовное дело по данному факту уже расследуется следственным управлением СКР по Новосибирской области. Ранее Бастрыкин уже брал эту ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. Теперь он затребовал от руководителя регионального СУ Евгения Долгалева полный отчет о комплексе проведенных следственных действий, установленных обстоятельствах и мерах, принимаемых для решения проблемы сироты.

Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

