Прокуратура добилась восстановления горячей воды в Новосибирске

Ситуация с полуторамесячным отсутствием горячего водоснабжения в микрорайоне Зеленый Бор была разрешена после вмешательства Новосибирской региональной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что причиной перебоя стала задолженность ресурсоснабжающей организации перед газоснабжающей компанией.

Для скорейшего урегулирования конфликта прокуратура инициировала рабочую встречу с представителями администрации Новосибирска и обеих компаний. В результате совместных действий долговые обязательства были выполнены, и подача горячей воды в жилые дома возобновлена в полном объеме.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирская прокуратура потребовала демонтировать бассейн в Бугринской роще.