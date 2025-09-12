82.76% -1.2
проиcшествия

Прокуратура добилась восстановления горячей воды в Новосибирске

Ситуация с полуторамесячным отсутствием горячего водоснабжения в микрорайоне Зеленый Бор была разрешена после вмешательства Новосибирской региональной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что причиной перебоя стала задолженность ресурсоснабжающей организации перед газоснабжающей компанией.

Для скорейшего урегулирования конфликта прокуратура инициировала рабочую встречу с представителями администрации Новосибирска и обеих компаний. В результате совместных действий долговые обязательства были выполнены, и подача горячей воды в жилые дома возобновлена в полном объеме.

Денис Дычаковский
Журналист

