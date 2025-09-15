Депутат Виктор Игнатов прокомментировал итоги выборов в НСО

По предварительным итогам выборов в Новосибирской области, которые прошли с 12 по 14 сентября 2025 года, партия «Единая Россия» уверенно лидирует.

Как сообщила 15 сентября председатель облизбиркома Ольга Благо, после обработки 99% протоколов партия набрала 51,94% голосов на выборах в Законодательное собрание региона.

Второе место заняла КПРФ с результатом 11,33%, третье – ЛДПР с 9,35%. За «Новых людей» проголосовали 7,86% избирателей, за «Справедливую Россию – За правду» – 7,76%. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость преодолела пятипроцентный барьер, получив 6,57% голосов. Партии «Родина» (1,14%) и «Зелёные» (0,89%) в региональный парламент не проходят.

Итоги голосования прокомментировал депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов. Он отметил значительный рост доверия избирателей к «Единой России»: результат партии увеличился более чем на 13% по сравнению с выборами 2020 года, когда было набрано 38,13%. При этом явка в этом году составила 32,89%, что также выше прошлых показателей.

По словам Игнатова, «Единая Россия» заслуженно получает уверенное большинство в обеих ветвях власти. В Заксобрании области партии достанется 50 депутатских мандатов из 76, а в Совете депутатов Новосибирска – 40 из 50.

Депутат также подчеркнул, что как в областном, так и в городском парламенте сохранили свои мандаты большинство депутатов предыдущего созыва, в том числе в Кировском и Ленинском районах, которые входят в его избирательный округ. Игнатов выразил радость по поводу того, что избиратели вновь оказали доверие проверенной команде, которая продолжит решать задачи, поставленные жителями региона.