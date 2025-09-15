Экс-вице мэр Новосибирска Анна Терешкова объяснила провал ЛДПР на выборах в Горсовет

14 сентября стали известны итоги выборов в Совет депутатов города Новосибирска. Голосование проходило без партийных списков, из 50 мандатов 40 получили представители «Единой России». ЛДПР не смогла взять ни одного. Одна из лидеров регионального отделения партии Анна Терешкова прокомментировала Сиб.фм результаты выборов.

«Мы оцениваем такой результат абсолютно адекватно, потому что мы понимали, что мы зашли новой командой. Год назад вообще никого не было в ЛДПР, все ушли в «Единую Россию», отделение опустело. Я считаю, то, что мы сделали за год — это уже подвиг. Во-первых, мы сохранили ЛДПР, во-вторых — показали достойный результат в отсутствии таких ресуров, чтобы были у «ЕР» и КПРФ. Я благодарна всем, кто этот год проработал со мной плечом к плечу, — сказала Анна Терешкова.

Отметим, что в Законодательном собрании ЛДПР получила четыре мандата по партийным спискам. В партии еще не определились, кто именно их получит. На данный момент известно, что один достанется Анне Терешковой, второй — девелоперу Сергею Бoйко.

Полный список победителей выборов в Горсовет доступен по ссылке. Из этой публикации можно узнать, кто теперь будет представлять интересы избирателей в Заксобрании региона.