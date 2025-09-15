Ошибка в морозилке: как новосибирцы портят суп, пытаясь сэкономить время

В ритме жизни Новосибирска экономия времени на готовке — настоящий лайфхак. Многие хозяйки готовят большую кастрюлю супа на неделю вперед и отправляют часть в морозилку.

Однако часто после разморозки любимый борщ или солянка превращаются в безвкусное водянистое блюдо. В чем же дело?

Как рассказал изданию Pravda.ru бренд-шеф Рустам Даутов, заморозка супа — отличная идея, но только если делать это правильно. Шеф-повар назвал три главные ошибки, которые портят вкус домашних блюд.

Ошибка №1: Замораживать «не тот» суп

Главное правило: нельзя замораживать супы с текстурными продуктами. Картофель, макароны, крупы после заморозки теряют свою структуру, становятся дряблыми и превращаются в кашу. Поэтому привычный для новосибирцев борщ или куриный суп с вермишелью для этой цели не подходят. «Все текстуры будут ломаться. Замораживать можно супы-пюре и бульоны», — поясняет эксперт.

Ошибка №2: Неправильная подготовка

Идеальные кандидаты для морозилки — крем-супы и супы-пюре. Они отлично переносят холод, а после разморозки их достаточно просто прогреть и еще раз пробить блендером, чтобы вернуть идеальную консистенцию. Гороховый, тыквенный или грибной крем-суп станут отличным решением для быстрого и полезного обеда в разгар рабочей недели. Отварное мясо, по словам шефа, также можно замораживать без потери вкуса.

Ошибка №3: Неподходящая упаковка

Даже правильный суп можно испортить, если хранить его в неподходящей таре. Чтобы избежать «морозного ожога» и посторонних запахов, шеф-повар советует использовать вакуумные пакеты, одноразовые контейнеры с плотной крышкой или даже силиконовые формочки для порционной заморозки.

Соблюдая эти простые правила, любой житель Новосибирска сможет наслаждаться вкусным домашним супом в любое время, не тратя драгоценные часы на ежедневную готовку.