Новосибирский автоэксперт спрогнозировал резкий рост цен на рынке из-за роста утильсбора

С 1 ноября в России планируется резкое повышение утилизационного сбора для иномарок, ввозимых физическими лицами.

Для автомобилей с мощностью двигателя от 160 лошадиных сил платеж вырастет в десятки раз, что, по мнению экспертов, может привести к исчезновению с рынка ряда популярных моделей.

Согласно проекту постановления Минпромторга, новый расчет сбора приведет к существенному подорожанию большинства иномарок. Документ также предусматривает дальнейшее поэтапное увеличение тарифов вплоть до 2030 года. К этому времени, например, за автомобиль с двигателем 3,5 л и мощностью свыше 500 л.с. утильсбор может достичь 10 млн рублей, что фактически сравняет его со стоимостью самого автомобиля.

Повышение тарифов инициировано по просьбе автопроизводителей, как сообщили в министерстве. Там пояснили, что действующая система, где сбор зависит от объема двигателя и года выпуска, устарела. Это связано с растущей популярностью высокомощных машин с небольшим объемом двигателя. Согласно новым правилам, базовая ставка будет по-прежнему формироваться исходя из типа и объема двигателя, но мощность начнет влиять на итоговую сумму через прогрессивный повышающий коэффициент.

Единственными, кого не затронут изменения, останутся частные лица, которые ввозят машины с двигателем до двух литров и мощностью до 160 л.с. При условии, что такая покупка совершается не чаще одного раза в год, для них сохранятся прежние коэффициенты: 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи рублей за автомобиль старше трех лет.

Изменение ситуации на рынке в связи с повышением утильсбора для Сиб.фм спрогнозировал руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков.

"Понятно, почему поднимают ставки утильсбора. Нужно наполнять бюджет за счет повышенных ставок. Я негативно отношусь к такому решению нашего государства и правительства, полагаю, что цены вырастут не только на новые авто, но и на вторичном рынке. Автомобиль будет становиться все менее и менее доступным для населения. Машины на руках у россиян будут "стареть" — средний возраст и так перевалил 15 лет, и он продолжит повышаться", — отметил эксперт.

"Сейчас население и так не жирует, а его еще больше вгоняют в нищету и заставляют ездить на старых авто", — добавил Вячеслав Ашурков.

