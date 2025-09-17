Сенатор Александр Карелин назвал Новосибирск выскочкой

Легендарный спортсмен, уроженец Новосибирска Александр Карелин назвал свою малую Родину городом-выскочкой.

Такое заявление он сделал в разговоре с журналистом Сиб.фм.

“Новосибирск — это молодой, быстро развивающийся город, ему всего 132 года. Он развился до статуса миллионника быстрей, чем Чикаго. Наш город — выскочка”. Но это нельзя назвать недостатком, скорее — преимуществом”, — сказал Карелин.

