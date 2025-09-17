82.76% -1.2
сегодня 04:30
общество

Сенатор Александр Карелин назвал Новосибирск выскочкой

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
Легендарный спортсмен, уроженец Новосибирска Александр Карелин назвал свою малую Родину городом-выскочкой.

Такое заявление он сделал в разговоре с журналистом Сиб.фм.

“Новосибирск — это молодой, быстро развивающийся город, ему всего 132 года. Он развился до статуса миллионника быстрей, чем Чикаго. Наш город — выскочка”. Но это нельзя назвать недостатком, скорее — преимуществом”, — сказал Карелин.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирский сенатор Карелин оценил вероятность переговоров Трампа, Путина и Зеленского. Кроме того, в том же интервью для издания знаменитый спортсмен и политик пообещал новосибирцам скорое строительство новых станций метро в городе.

Денис Дычаковский
Журналист

