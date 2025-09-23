В Новосибирске состоится форум «Местное самоуправление в России – угрозы и перспективы»

В современной России, где муниципалитеты стали неотъемлемым элементом единой системы публичной власти, а проходящая в стране тотальная ликвидация двухуровневой системы местного самоуправления вывела на первый план множество актуальных и крайне спорных вопросов, необходима открытая, широкая и профессиональная дискуссия, посвященная власти на местах. В истории, в современности и в будущем.

Приглашаем вас принять участие в Форуме «Местное самоуправление в России – угрозы и перспективы» 4-5 октября, Новосибирск, БЦ «Ритм», ул. Кутателадзе, 4г

Программа Форума «Местное самоуправление в России – угрозы и перспективы»

04 октября 2025

13:00 Федеральный взгляд на местное самоуправление

Дмитрий Холявченко, г. Новосибирск, общественный деятель

14:30 Может ли местное самоуправление в России быть «умным»

Андрей Шалимов, г. Москва, политолог и политконсультант, ведущий видеоподкаста «Сибирь»

16:30-18:30 Круглый стол «Специфика местного самоуправления в сибирских регионах»

Участники:

Алексей Аксютенко, г. Красноярск политический консультант

Карина Каймина, Республика Алтай, кандидат экономических наук, заместитель Председателя НРОО "ЦКН "Туулу Алтай"

Виктор Толоконский, г. Новосибирск, экс-мэр г. Новосибирска, экс-губернатор Новосибирской обл. и Красноярского края, экс-полпред Президента России по Сибирскому Федеральному округу

Модератор Дмитрий Холявченко

5 октября 2025

11:00 Дискуссия: Цифровые локальные сообщества как проект развития местного самоуправления (на примере социальной сети «Образ будущего»)

Доклад Александр Непомнящий, г. Новосибирск, создатель «Образа Будущего»

Оппонент Дмитрий Холявченко, г. Новосибирск, общественный деятель

Модератор Юрий Лобанов

13:00-16:00 Круглый стол «Как развить местное самоуправление»

Участники:

Борис Надеждин, г. Долгопрудный, кандидат в президенты России-2024

Алексей Аксютенко, г. Красноярск, политконсультант

Александр Непомнящий, г. Новосибирск, создатель «Образа Будущего»

Дмитрий Холявченко, г. Новосибирск, общественный деятель

Алексей Мазур, г. Новосибирск, политический аналитик

Глеб Черепанов, г. Новосибирск, экс-пресс-секретарь мэра г. Новосибирска

Модератор Юрий Лобанов

