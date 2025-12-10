Эксперты назвали условия для возвращения мобилизованных в 2026 году

Тема возможной демобилизации мобилизованных осенью 2022 года по-прежнему остаётся одной из самых волнующих для многих российских семей. Уже третий год мужчины продолжают службу, и ожидания скорого возвращения только растут. Однако на 9 декабря 2025 года в публичном поле доминируют лишь прогнозы и предположения.

Специалисты отмечают: вероятность массового возвращения домой в наступающем году существует, но говорить о точных сроках пока преждевременно. При этом в Госдуме действительно обсуждают новые законодательные механизмы. Инициативы касаются упрощения увольнения по семейным обстоятельствам, а также возможности досрочной демобилизации добровольцев, находящихся на передовой длительное время.

Политологи и военные эксперты подчёркивают: решение о демобилизации невозможно увязать с конкретной датой в календаре. Оно формируется под воздействием четырёх ключевых факторов: военная обстановка, стратегические цели СВО, подготовленный кадровый резерв, социальная поддержка.

Государство должно быть готово обеспечить медицинскую помощь, адаптацию и выплаты для тех, кто возвращается к мирной жизни.

По оценкам аналитиков, процесс демобилизации, если начнётся, будет постепенным. В первую очередь право на увольнение могут получить военнослужащие с истекшими короткими контрактами и прошедшие лечение после ранений, те, у кого возникли непреодолимые семейные обстоятельства.

Полное возвращение всех мобилизованных «первой волны» станет возможным только при условии, что их места окончательно займут профессиональные подразделения или при существенном изменении статуса СВО.

В правительстве подчёркивают: семьи мобилизованных продолжают получать все положенные выплаты, льготы и меры поддержки. Вопросы ротации рассматриваются точечно и строго в рамках оперативной необходимости.

Сейчас важно опираться на официальную информацию — сообщения минобороны и опубликованные указы президента — и не поддаваться давлению слухов и домыслов.