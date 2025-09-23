Жители Искитима под Новосибирском боятся отпускать детей в ветхую школу №6

21 сентября в Татарске произошло обрушение ветхой школы, которая превратилась в груду искореженного металла и бетонной крошки. Следователи возбудили уголовное дело, а губернатор поручил Минобразования проверить все другие школы региона. Инцидент взбудоражил многих родителей в Новосибирской области, среди них и жители Искитима. Они опасаются отпускать детей в школу №6. Еще в 2017-ом году износ здания составлял 100%, людям обещали построить новую школу до 2026 года, однако впоследствии эти планы сдвинулись на неопределенный срок. Подробности в материале Виктора Бобровникова.

22 сентября обеспокоенные инцидентом в Татарске искитимцы устроили народный сход у школы №6 на улице Гоголя. Их цель — добиться строительства новой школы, которое им обещали до 2026 года. Сейчас очевидно, что власти не уложатся в срок, кроме того, на сегодня вообще не ясно, когда это строительство начнется.

Школу №6 построили в 1961 году, в ней учится две сотни детей. Как говорят родители, их дети лишены базовых удобств, доступных большинству людей в 21 веке.

«Канализации нет, в туалете обычная яма. В школе постоянно стоит запах грибка или чего-то подобного, что вызывает аллергическую реакцию. Я знаю об этом не понаслышке: у меня двое детей астматиков тут учатся. Нам нужна новая школа, а не косметические ремонты этой», — сказала на сходе одна из родителей.

«Я закончила эту школу в 1978 году. В свое время это было прекрасное учебное заведение. Сейчас она пришла в такое состояние, что мы боимся повторения татарской истории. Ведь там могли погибнуть десятки детей, если бы обрушение случилось не в выходной день», — добавила еще одна из родителей.

На сход прибыл директор МКУ «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения» Олег Хребтов и попытался успокоить собравшихся.

«Мы наняли проектную организацию, которая сделала заключение о том, что стены и ограждающие конструкции школы находятся в удовлетворительном состоянии. Угрозы обрушения в этом здании нет. Сразу отвечу вам на вопрос о том, почему не запланировано строительство новой школы. При формировании земельного участка должны учитываться нормативы. На 200 человек нужно четыре гектара, здесь в этом районе такой территории свободной нет», — сказал Хребтов.

Искитимский общественник Артём Фролов обращает внимание на то, что в Генплане города от 2018-го года был запланирован снос школы №6 и строительство новой до 2026 года.

«При этом администрация сама отмечала в 2018-ом году, что износ здания составлял 100%. Сейчас очевидно, что до 2026 года новой школы не появится, вместо этого нас пытаются убедить, что эта школа безопасна», — говорит Фролов.

Сиб.фм направил запрос в администрацию Искитима, чтобы узнать, по каким причинам школа до сих пор функционирует, насколько она безопасна, и когда будут реализованы планы по строительству новой. При получении ответа материал будет дополнен.

Накануне стало известно, что родители жаловались на аварийное состояние школы перед обрушением школы в Татарске.