сегодня
25 сентября, 14:32
пробки
4/10
погода
+25.8°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
сегодня 12:21
общество

Общественник рассказал об аварийном детском саде под Новосибирском

Фото: Артем Фролов
Детский сад №9 «Незабудка» в Искитиме был признан аварийным почти десять лет назад, но при этом эксплуатируется. В сентябре в это здании располагался участок голосования на выборах, а сейчас туда ходят дети. Внимание редакции Сиб.фм на это обратил общественник Артём Фролов.

«После обрушения школы в Татарске губернатор дал поручение проверить состояние детских садов и школ региона. Несколько дней назад мы выяснили, что износ здания нашей школы №6 еще в 2018-ом году составлял 100%, согласно Генплану того же года. В этом же документе говорится о том, что здание детского сада «Калинка» (сейчас он называется «Незабудка») по адресу Цемзавода Карьер, 10, является аварийным», говорит Фролов.

Фото Общественник рассказал об аварийном детском саде под Новосибирском 2

Генплан развития Искитима от 2018-го года опубликован на сайте городской администрации. В приложении к нему действительно указано, что здание детского сада является аварийными. К таким выводам пришли эксперты АО «Сибирский научно-исследовательский институт градостроительства». Есть на сайте администрации и решение совета депутатов от 26 февраля 2025 года, согласно которому детский сад планируется снести и построить новый на 100 мест до 2026 года. Сейчас уже очевидно, что этот срок сдвинется.

Фото Общественник рассказал об аварийном детском саде под Новосибирском 3

Заведующая детским садом Оксана Межецкая внятных ответов на вопросы Сиб.фм не дала.

«То, что было раньше, я не знаю. Я недавно стала заведующей. Вообще по всем вопросам я советую обратиться к моему руководству: в центр «Бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения», сказала Межецкая и завершила едва начавшийся разговор.

Запрос Сиб.фм администрация Искитима тоже переадресовала директору МКУ «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения» Олегу Хребтову, который заявил: поводов для беспокойства за здоровье и жизнь детей нет.

«Здание требует капитального ремонта, в части замены окон и кровли. Но это не значит, что оно аварийное. Никакой угрозы для детей сейчас нет. Эта информация актуальна на момент приёмки детского сада к новому учебного году, которую он прошёл успешно», сказал Сиб.фм Хребтов.

Фото Общественник рассказал об аварийном детском саде под Новосибирском 4

Недавний инцидент в Татарске доказывает: успешная приёмка образовательного учреждения к новому учебного году гарантией безопасности не является. Школа эту приемку прошла и обрушилась 21 сентября, превратившись в груду искореженного металла и бетонной крошки. По счастливой случайности это произошло в воскресенье, а не в учебный день.

Несколькими днями ранее мы рассказали, что школа №6 в Искитиме эксплуатируется, невзирая на то, что износ здания в 2018-ом году составлял 100%.

Виктор Бобровников
Главный редактор

