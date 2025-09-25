Общественник рассказал об аварийном детском саде под Новосибирском

Детский сад №9 «Незабудка» в Искитиме был признан аварийным почти десять лет назад, но при этом эксплуатируется. В сентябре в это здании располагался участок голосования на выборах, а сейчас туда ходят дети. Внимание редакции Сиб.фм на это обратил общественник Артём Фролов.

«После обрушения школы в Татарске губернатор дал поручение проверить состояние детских садов и школ региона. Несколько дней назад мы выяснили, что износ здания нашей школы №6 еще в 2018-ом году составлял 100%, согласно Генплану того же года. В этом же документе говорится о том, что здание детского сада «Калинка» (сейчас он называется «Незабудка») по адресу Цемзавода Карьер, 10, является аварийным», — говорит Фролов.

Генплан развития Искитима от 2018-го года опубликован на сайте городской администрации. В приложении к нему действительно указано, что здание детского сада является аварийными. К таким выводам пришли эксперты АО «Сибирский научно-исследовательский институт градостроительства». Есть на сайте администрации и решение совета депутатов от 26 февраля 2025 года, согласно которому детский сад планируется снести и построить новый на 100 мест до 2026 года. Сейчас уже очевидно, что этот срок сдвинется.

Заведующая детским садом Оксана Межецкая внятных ответов на вопросы Сиб.фм не дала.

«То, что было раньше, я не знаю. Я недавно стала заведующей. Вообще по всем вопросам я советую обратиться к моему руководству: в центр «Бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения», — сказала Межецкая и завершила едва начавшийся разговор.

Запрос Сиб.фм администрация Искитима тоже переадресовала директору МКУ «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения» Олегу Хребтову, который заявил: поводов для беспокойства за здоровье и жизнь детей нет.

«Здание требует капитального ремонта, в части замены окон и кровли. Но это не значит, что оно аварийное. Никакой угрозы для детей сейчас нет. Эта информация актуальна на момент приёмки детского сада к новому учебного году, которую он прошёл успешно», — сказал Сиб.фм Хребтов.

Недавний инцидент в Татарске доказывает: успешная приёмка образовательного учреждения к новому учебного году гарантией безопасности не является. Школа эту приемку прошла и обрушилась 21 сентября, превратившись в груду искореженного металла и бетонной крошки. По счастливой случайности это произошло в воскресенье, а не в учебный день.

Несколькими днями ранее мы рассказали, что школа №6 в Искитиме эксплуатируется, невзирая на то, что износ здания в 2018-ом году составлял 100%.