«Розница за оптом не успевает»: в сети новосибирских АЗС честно рассказали о топливном кризисе

Представитель крупной независимой сети АЗС на условиях анонимности дал комментарий Сиб.фм по вопросу топливного кризиса в Новосибирске и Сибири в целом. Уже не секрет, что в регионе стали закрываться автозаправочные станции, существуют перебои в поставках бензина, многим приходится работать в минус.

«Ситуация складывается печальная в плане роста оптовых цен. Розница за ней не успевает. В последнее время, конкретно с августа, мы вынуждены работать в минус, хотя топливо пока есть. Но в октябре уже возможно перебои с поставками. Стремительный рост оптовых цен начался в мае и продолжается по сегодняшний день: то есть раз в неделю или две цены растут для нас», – отметил представитель сети АЗС.

В сентябре оптовые цены на дизельное топливо обновили максимумы с начала текущего года в Новосибирске вплотную подошли к историческим рекордам лета 2023 года. Ряд АЗС объявил о закрытии в связи с риском дефолта. В 2026-ом году не стоит ждать улучшения ситуации: ужесточения в налоговой сфере приведут к росту цен на товары и услуги.