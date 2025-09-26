82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 13:50
пробки
5/10
погода
+28.1°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 13:50
пробки
5/10
погода
+28.1°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня 11:28
общество
На правах рекламы реклама

Воронежское отделение СоюзМаш России формирует кадровый резерв для промышленности

Фото АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Подпишитесь на Telegram-канал

Подготовка будущих кадров остается одним из ключевых направлений работы Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России (ВРО СоюзМаш). На заседании, прошедшем в рамках XV Воронежского промышленного форума, отделение подвело промежуточные итоги деятельности за текущий год. Большое внимание было уделено работе с молодежью.

Воронежское отделение активно принимает участие в проектах федерального масштаба. В частности, в регионе при поддержке ВРО проходят акции Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов» и многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», которые помогают школьникам и студентам ближе познакомиться с промышленностью.

В 2025 году ВРО СоюзМаш организовало участие в детской смене Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» победителей профильной олимпиады «Звезда» и детей сотрудников предприятий машиностроительной отрасли из Воронежа. Это позволило ребятам увидеть реальные перспективы в инженерных профессиях и замотивировало их на дальнейшее обучение.

Воронежская область оказывает помощь подшефным районам Луганской народной республики. В рамках этой миссии ВРО СоюзМаш совместно с банком НОВИКОМ и благотворительным фондом «Отечество» реализует проект «Индустриальный класс», предполагающий оборудование в школах ЛНР мастерских. Здесь школьники получат первые инженерно-технические навыки на современном оборудовании. Также на новых территориях осуществляется программа «Наследие великих», направленная на восстановление памятников и объектов культурного наследия.

Значимым направлением работы ВРО остается проведение донорских акций и привлечение к участию в них сотрудников промышленных предприятий региона. Наиболее активные доноры из числа работников промышленности были награждены в рамках заседания.

«Сегодня СоюзМаш – это не только сообщество профессионалов машиностроительной отрасли, но и организация, которая формирует кадровый резерв для промышленности. Мы создаем условия для того, чтобы школьники, студенты и молодые специалисты осознавали важность инженерных профессий, видели свою перспективу на предприятиях и получали первый практический опыт. Это неразрывно связано с социальной сплоченностью и устойчивым развитием промышленности», – отметил председатель ВРО СоюзМаш Анатолий Кузнецов.

Реклама АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ИНН 7706196340 Erid:2W5zFJeJsQk

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.