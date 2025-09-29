Массовые проверки начались в Новосибирской области после обрушения школы в Татарске

В Татарском округе по поручению губернатора Новосибирской области проходят массовые проверки образовательных учреждений после обрушения школы. Как сообщили 26 сентября на сайте округа, для этого была создана специальная рабочая группа.

В неё вошли представители областного Минобра, начальник отдела разработки и сопровождения проектно-сметной документации ГКУ НСО «ЦРМТБО», директори и строительный эксперт ДНИОКР. На данный момент проверку уже прошли 23 объекта.

Цель этих осмотров – понять, в каком состоянии находятся здания, соответствуют ли они современным стандартам безопасности, и определить, какие ремонтные и восстановительные работы нужны. Особое внимание проверяющих уделяется все ключевым инженерным системам: отопление, электроснабжение, вентиляция и водопровод.

Напомним, что школа № 5 в Татарске обрушилась 21 сентября. Это было воскресенье, и вероятно, только поэтому, обошлось без пострадавших. По факту обрушения возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее Сиб.фм сообщал, что здание пострадавшей школы начали разбирать.