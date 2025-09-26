В Новосибирской области начали разбирать рухнувшую школу № 5 в Татарске

В Татарске приступили к ликвидации последствий обрушения школы №5. Об этом сообщает интернет издание Татарского округа «Народная газета».

Работы по расчистке территории от строительных обломков начались накануне, спустя четыре дня после инцидента. По информации администрации округа, расчистка ведётся с соблюдением всех норм безопасности и под надзором специалистов.

Напомним, что школа в Татарске обрушилась в воскресенье, 21 сентября. Только по счастливой случайности никто не погиб и не пострадал.

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области начало уголовное расследование по статье «Халатность». В прокуратуре, в свою очередь, отметили, что в обследовании рухнувшей в Татарске школы участвовали специалисты не всех профилей.

Также на территории школы по адресу Комиссаровская, 24 был введён режим ЧС.