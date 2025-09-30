В Москве прошла церемония награждения лидеров программы «Люди территории»

В Москве прошла церемония награждения лидеров программы развития социального капитала «Люди территории». Юбилей благотворительных инициатив «Норникеля» стал поводом отметить активных участников, которые своей энергией и упорством на протяжении 10 лет создают реальные изменения в жизни людей и городов.

2025 год принес важные изменения: две ключевые благотворительные программы — «Мир новых возможностей» и «Комбинат добра» — объединились в «Людях территории». В ней сохраняются все наработанные практики и опыт, открывая перед участниками новые возможности для совместных проектов и развития своих городов.

Сообщество энтузиастов, выросшее за 10 лет активной деятельности компании, стало главным результатом развития всех социальных инициатив компании. Поэтому в честь юбилея программы отметили лидеров «Людей территории» специальными наградами в 5 ключевых номинациях. Четыре из них отмечают достижения участников в ключевых направлениях:

— «Изобретатели»: для тех, кто создает технологии будущего;

— «Созидатели»: для активных горожан, которые преображают свои города и решают социальные задачи;

— «Предприниматели»: для тех, кто превращает стартапы в успешный бизнес;

— «Волонтеры»: для неравнодушных жителей, которые помогают здесь и сейчас.

Пятую номинацию, «Партнеры и эксперты», посвятили тем, кто на протяжении всего пути участников поддерживает их, направляет и помогает развиваться.

Весной этого года «Норникель» усилил благотворительную и волонтерскую деятельность, объединяя ключевые корпоративные проекты в масштабную программу развития социального капитала «Люди территории».

Соединение благотворительной программы «Мир новых возможностей» и программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра» позволило получить синергетический эффект и вывести лучшие практики компании в области благотворительности на новый уровень.

«Для нас важно не просто увеличивать число социальных проектов, а постоянно совершенствовать и адаптировать свои механизмы поддержки территорий, учитывая внутренние и внешние изменения. В фокусе новой программы «Люди территории» — развитие компетенций местных жителей, поддержка лидеров и творческих команд, комплексное решение задач территории. Это философия, в основе которой — человек как движущая сила перемен, и место, которое влияет на нас так же сильно, как мы — на него», — Лариса Зелькова, старший вице-президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля».