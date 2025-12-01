82.76% -1.2
общество

Запрет на ввоз праворульных автомобилей: слухи преувеличены

В России распространились слухи о возможном запрете на ввоз праворульных автомобилей, однако эксперты и официальные источники опровергли эти сведения.

Как выяснилось, ограничения на импорт японских и других праворульных машин остаются прежними, и запрета на ввоз нет.

Праворульные автомобили продолжают привлекать внимание автолюбителей доступной ценой, хорошей комплектацией и разнообразием моделей. Владельцы таких машин отмечают удобство эксплуатации, а автосервисы подтверждают стабильный спрос на обслуживание и ремонт праворульных машин.

Эксперты напоминают, что такие автомобили подлежат обязательной сертификации и регистрации в ГИБДД, а также требуют внимательного отношения при вождении и парковке. Несмотря на слухи, рынок праворульных автомобилей остаётся открытым для покупателей, а количество сервисных центров для обслуживания таких машин продолжает расти.

Таким образом, сообщения о запрете на ввоз праворульных автомобилей оказались преувеличенными, а интерес к ним среди россиян сохраняется на высоком уровне.

0
Валерия Ким
Журналист

