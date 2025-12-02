В Новосибирске поезд насмерть сбил женщину на станции «Плехановская»

1 декабря в районе остановочного пункта «Плехановская» поезд насмерть сбил 37-летнюю жительницу Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе УТ УМВД России по СФО.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа транспортной полиции и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, погибшая переходила улицу Ипподромская, двигаясь по железнодорожному мосту вдоль рельсов.

В транспортной полиции напомнили, что основная причина несчастных случаев на железной дороге – нарушение правил безопасности.

