Новосибирск рискует столкнуться с небывалым дефицитом водителей троллейбусов

Новосибирский «Горэлектротранспорт», управляющий трамваями и троллейбусами, готовится к массовым сокращениям: под увольнение попадают почти сто человек. По словам депутата горсовета Ерлана Байжанова, причиной стало вступление в силу региональных ограничений, запрещающих мигрантам работать водителями общественного транспорта.

В мэрии Новосибирска в ответ на запрос Сиб.фм предстоящее массовое увольнение не опровергли, но сохраняют позитивный настрой.

«Поэтапное сокращение числа водителей указанной категории и их замена другими специалистами не предполагает возникновения сложностей с выходом на линию машин. В штате предприятия МКП города Новосибирска «Горэлектротранспорт» (работают 467 водителей троллейбуса. Вакантных ставок – около 30%. Движение на маршрутах организовано имеющимся штатом водителей троллейбусов», — сообщили в мэрии.

За ноябрь в МКП «ГЭТ» было трудоустроено 8 водителей троллейбусов.

«МКП «ГЭТ» принимает все необходимые меры по набору водительского состава, а именно: размещаются объявления, в подвижном составе транслируются аудио-объявления, размещается информация о наборе на различных интернет ресурсах, проводится работа с ЦЗН г. Новосибирска, направлены обращения в ЦЗН различных городов России (17 городов), направляются письма на предприятия различных городов в связи с закрытием троллейбусного движения, выдаются направления на обучение в ГБПОУ НСО «Центр профессионального обучения в сфере транспорта», —добавили в мэрии.

Как сказал Сиб.фм Байжанов, помимо размещения объявлений о вакансиях водителей троллейбусов в другие регионы, власти обзванивают вышедших на пенсию сотрудников.