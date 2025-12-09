Сильные магнитные бури ожидаются в Новосибирске 9 и 10 декабря

В Новосибирской области 9 декабря зарегистрировали заметное усиление геомагнитной активности.

На портале лаборатории солнечной астрономии указано, что уровень возмущений может достигнуть семи баллов, что относят к категории сильных бурь. Подобные всплески нередко сопровождаются состояниями, которые особенно ощущают чувствительные к погодным изменениям люди.

Медики напоминают, что в такие дни могут появляться головные боли, слабость, нарушение сна и другие неприятные симптомы. Жителям советуют избегать перегрузок, не задерживаться на работе дольше обычного и распределять силы осторожнее.

Специалисты подчёркивают, что привычные меры вроде умеренной активности, отдыха и здорового образа жизни помогают пережить такие периоды спокойнее.