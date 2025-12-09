82.76% -1.2
сегодня 11:20
общество проиcшествия

В Дзержинском районе Новосибирска восстановлено электроснабжение после аварии

Фото: Россети Новосибирск
В частном секторе Дзержинского района Новосибирска полностью восстановлено электроснабжение более 600 домов, оставшихся без света из-за технической аварии в условиях сильных морозов.

Как сообщили в Telegram-канале компании «Россети Новосибирск», подача электроэнергии возобновлена в полном объёме.

Причиной массового отключения стали повреждения нескольких кабельных линий, что привело к остановке работы ряда трансформаторных подстанций.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром осадков в Новосибирске не наблюдалось, ветер дул с северо-востока со скоростью 3–8 м/с, температура воздуха колебалась от -20 до -24 °C. На дорогах местами сохранялась гололедица.

Александра Провоторова
журналист

