В Дзержинском районе Новосибирска восстановлено электроснабжение после аварии

В частном секторе Дзержинского района Новосибирска полностью восстановлено электроснабжение более 600 домов, оставшихся без света из-за технической аварии в условиях сильных морозов.

Как сообщили в Telegram-канале компании «Россети Новосибирск», подача электроэнергии возобновлена в полном объёме.

Причиной массового отключения стали повреждения нескольких кабельных линий, что привело к остановке работы ряда трансформаторных подстанций.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром осадков в Новосибирске не наблюдалось, ветер дул с северо-востока со скоростью 3–8 м/с, температура воздуха колебалась от -20 до -24 °C. На дорогах местами сохранялась гололедица.